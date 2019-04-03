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Курс валют на 3 апреля: гривня укреплят позиции

Курс валют на 3 апреля: гривня укреплят позиции
08:52 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на среду, 3 апреля, курс доллара на уровне 26,97 грн.

На среду, 3 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,97 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 2 апреля, курс доллара снизился на 22 копейки.

Курс евро установлен на уровне 30,21 грн/€. Он упал на 34 копейки.

Курсы валют на 3.04.2019:

100 долларов США - 2697.4158

100 евро - 3021.1057

100 польских злотых - 703.3515

10 российских рублей - 4.1199

100 швейцарских франков - 2698.6205

100 юаней - 401.3958

Денежная революция: какие банкноты в Украине заменят монетами

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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