На компьютеры для украинских школ направлено ₴1 млрд

Новости Бизнеса: Правительство выделило 1 млрд грн на обеспечение доступа к Интернету и компьютеризацию школ в Украине.

Правительство выделило 1 млрд грн на обеспечение доступа к Интернету и компьютеризацию школ в Украине.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании Кабмина.

В частности, 700 млн грн будет направлено на обеспечение доступа к Интернету, а еще 300 млн грн - на закупку компьютеров для украинских школ.

По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, до сих пор в Украине есть школы, которые вообще не имеют доступа к Интернету. К примеру, на Закарпатье 12,1% таких школ, а в Житомирской области - 19,3%.

Гриневич пояснила, что сумма в 700 млн грн для выполнения этой задачи сформировалась после длительных консультаций, в частности, с Офисом эффективного регулирования.

«Однако Интернет невозможно использовать, если нет компьютеров. Наша задача - обеспечить для школ соотношение хотя бы 1 компьютер на 10 учащихся. Хочу сообщить, что в Украине сейчас 413 школ, где вообще отсутствуют компьютеры, используемые в образовательном процессе. А еще большое количество школ, где это соотношение значительно больше, чем 10 к 1», - сказала министр.

Она добавила, что распределение этих средств происходит по определенному заранее алгоритму, чтобы избежать злоупотреблений.