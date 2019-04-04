Выборы Президента 2019
Скачать
Четверг, 04.04.2019
Результаты выборов 2019: ЦИК обработала 100% протоколов
Результаты выборов 2019: ЦИК обработала 100% протоколов
Итоги 3 апреля: Зеленский vs Порошенко, цена на газ, результаты выборов и запрет на полеты в РФ
Итоги 3 апреля: Зеленский vs Порошенко и запрет на полеты в РФ
Зинченко получил травму в матче АПЛ
Зинченко получил травму в матче АПЛ
Приметы и обряды на 4 апреля – День Василия Солнечного
Приметы и обряды на 4 апреля – День Василия Солнечного

Курс валют на 4 апреля: доллар и евро снова подорожали

Курс валют на 4 апреля: доллар и евро снова подорожали
08:56 Сегодня Телеграф Фото: National Bank of Ukraine / Flickr

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на четверг, 4 апреля, курс доллара на уровне 27,08 грн.

На четверг, 4 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,08 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 3 апреля, курс доллара вырос на 11 копеек.

Курс евро установлен на уровне 30,45 грн/€. Он вырос на 24 копейки.

Курсы валют на 4.04.2019:

100 долларов США - 2708.1121

100 евро - 3044.7304

100 польских злотых - 709.2314

10 российских рублей - 4.1558

100 швейцарских франков - 2717.0538

100 юаней - 403.6873

Денежная революция: какие банкноты в Украине заменят монетами

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Официальный курс доллара, Официальный курс евро, Курс валют от НБУ, Официальный курс валют от НБУ, Курс валют на 28 марта от НБУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Даю вам 24 часа": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
02 Порошенко не будет проводить дебаты с Зеленским на стадионе
03 В НСК Олимпийский отреагировали на дебаты Порошенко - Зеленский
04 Слова Столтенберга об Украине вызвали аплодисменты в Конгрессе США
05 Порошенко ответил на приглашение Зеленского к дебатам (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко ответил на приглашение Зеленского к дебатам (Видео)
Порошенко ответил на приглашение Зеленского к дебатам
Демократы хотят видеть налоговые отчисления Трампа
Демократы хотят видеть налоговые отчисления Трампа
Сутки на Донбассе: шесть вражеских обстрелов, потерь и раненых нет
Сутки на Донбассе: шесть вражеских обстрелов, потерь и раненых нет
Рецепт дня: морковно-фруктовые пирожные
Рецепт дня: морковно-фруктовые пирожные
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь