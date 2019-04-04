Курс валют на 4 апреля: доллар и евро снова подорожали

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на четверг, 4 апреля, курс доллара на уровне 27,08 грн.

На четверг, 4 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,08 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 3 апреля, курс доллара вырос на 11 копеек.

Курс евро установлен на уровне 30,45 грн/€. Он вырос на 24 копейки.

Курсы валют на 4.04.2019:

100 долларов США - 2708.1121

100 евро - 3044.7304

100 польских злотых - 709.2314

10 российских рублей - 4.1558

100 швейцарских франков - 2717.0538

100 юаней - 403.6873

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.