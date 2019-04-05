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Официальный курс валют НБУ на 5 апреля: гривна укрепила позиции

Официальный курс валют НБУ на 5 апреля: гривна укрепила позиции
08:24 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: В пятницу, 5 апреля, Национальный банк Украины открылся со следующим курсом украинской гривни.

На 5 апреля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,02 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 апреля установлены на таком уровне:

  • 27.022033 грн за доллар;
  • 30.316019 грн за евро;
  • 0.413640 грн за российский рубль;
  • 35.491370 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 4 апреля курс всех валют — снизился.

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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НБУ, Нацбанк, Курс гривни, Курс валют, Курсы валют.
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