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В ГФС отметили, что с января трудоустроились более 1,15 млн работников

В ГФС отметили, что с января трудоустроились более 1,15 млн работников
13:53 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: По данным Государственной службы статистики, с января по март 2019 года работодатели офоциально оформили труд 1,15 млн наемных работников.

Государственная фискальная служба Украины подсчитала, что с начала 2019 года работодатели легализовали труд 1,15 млн наемных лиц.

В ведомстве отметили, что за период с января по март 2019 года официально трудоустроились 11,5 млн наемных лиц, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Согласно данным, только в марте было официально трудоустроено 0,4 млн человек. 

В первом квартале за счет официального трудоустройства 11,5 млн человек дополнительно перечислено почти 4 млрд грн. В частности, налога на доходы физических лиц - 1,7 млрд грн, ЕСВ - 2,08 млрд грн, военного сбора - 142,5 млн грн. В марте перечислено 719,8 млн грн. В частности, налога на доходы физических лиц - 312,2 млн грн, ЕСВ - 381,6 млн грн, военного сбора - 26 млн грн.

В ГФС назвали 5 популярных сфер, где зафиксировано наибольшее количество легализованных работников:

  • выращивание зерновых, бобовых и семян масличных культур - 56,6 тыс. наемных лиц;
  • розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями - 18,7 тыс.;
  • деятельность лечебных учреждений - 13,5 тыс.;
  • строительство жилых и нежилых зданий - 11,4 тыс.;
  • деятельность ресторанов, оказание услуг питания - 11,4 тыс.

Ранее сообщалось, что украинцы должны уплатить налоги до 26 апреля в связи с переносом рабочих дней на майские праздники. Таким образом, отметили в ГФС, последний день уплаты начисленных налоговых обязательств по налогам и сборам приходится на выходной день — 30 апреля. В то же время, нормами налогового кодекса не предусмотрен перенос сроков оплаты налогов и сборов (п.57.1 ст.57 Кодекса), подчеркнули в ГФС.

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Статистика, Работодатели, ГФС, Официальное оформление, Легализация труда, Количество работников.
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