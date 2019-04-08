В ГФС знают, как застройщики обманывают закон

Новости Бизнеса: Представитель ведомства рассказал о еще двух методах уклонения от налогов на примере раскрытых незаконных схем, применяемых застройщиками.

Как сообщил исполняемый обязанности заместителя ГФС Евгений Бамбизов, с помощью форвардных контрактов компании, которые используют институты совместного инвестирования, уклоняются от реальных налогов.

Так, на своей странице в соцсети представитель ведомства сообщил, что были разоблачены две популярные схемы нарушения закона. Одна из таких заключается в том, чтобы заключить контракт между застройщиком и компанией, управляющей активами. Последняя действует в интересах ИСИ на товарной бирже.

Далее форварды используются для приобретения недвижимости покупателем - физлицом. Параллельно с этим завершается договор между застройщиком и физлицом путем договора купле-продажи имущественных прав на новостройку. Покупатель оплачивает вторую часть цены. Эти средства и идут на финансирование строительства, объяснил Евгений Бамбизов.

Жилые кооперативы - вторая интересная, по мнению специалиста, схема. Ранее такие организации выступали как не прибыльные организации. Но вместе с этим с помощью таких структур ведется коммерческая деятельность. Своим клиентам представители таких кооперативов продают жилье по рыночным ценам. Деньги за покупку недвижимости идут как вклад новых членов ЖК.

Представитель ГФС также заявил, что в ведомстве ведутся 154 объекта - жилых кооперативов, которые будут проверяться специалистами на наличие нарушений. Уже известно о погрешностях в работе двух из них и доначилсено 25 млн. грн. Еще пять подобных организаций в процессе ревизии, и только у них буде доначислено порядка сорока миллионов гривен.