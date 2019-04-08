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В ГФС знают, как застройщики обманывают закон

В ГФС знают, как застройщики обманывают закон
10:52 Сегодня Телеграф godekan.com

Новости Бизнеса: Представитель ведомства рассказал о еще двух методах уклонения от налогов на примере раскрытых незаконных схем, применяемых застройщиками.

Как сообщил исполняемый обязанности заместителя ГФС Евгений Бамбизов, с помощью форвардных контрактов компании, которые используют институты совместного инвестирования, уклоняются от реальных налогов.

Так, на своей странице в соцсети представитель ведомства сообщил, что были разоблачены две популярные схемы нарушения закона. Одна из таких заключается в том, чтобы заключить контракт между застройщиком и компанией, управляющей активами. Последняя действует в интересах ИСИ на товарной бирже.

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Далее форварды используются для приобретения недвижимости покупателем - физлицом. Параллельно с этим завершается договор между застройщиком и физлицом путем договора купле-продажи имущественных прав на новостройку. Покупатель оплачивает вторую часть цены. Эти средства и идут на финансирование строительства, объяснил Евгений Бамбизов.

Жилые кооперативы - вторая интересная, по мнению специалиста, схема. Ранее такие организации выступали как не прибыльные организации. Но вместе с этим с помощью таких структур ведется коммерческая деятельность. Своим клиентам представители таких кооперативов продают жилье по рыночным ценам. Деньги за покупку недвижимости идут как вклад новых членов ЖК.

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Представитель ГФС также заявил, что в ведомстве ведутся 154 объекта - жилых кооперативов, которые будут проверяться специалистами на наличие нарушений. Уже известно о погрешностях в работе двух из них и доначилсено 25 млн. грн. Еще пять подобных организаций в процессе ревизии, и только у них буде доначислено порядка сорока миллионов гривен.

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Налоги, Закон, Нарушение, Начальник, Заместитель, Уплата, Застройщик, ГФС, Бомбизов.
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