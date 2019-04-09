Курс валют на 9 апреля: как изменилась цена доллара и евро

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на вторник, 9 апреля, курс доллара на уровне 26,64 грн.

На вторник, 9 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,64 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 8 апреля, курс доллара упал на 12 копеек.

урс евро установлен на уровне 29,96 грн/€. Он снизился на 11 копеек.

Курсы валют на 9.04.2019:

100 долларов США - 2664.4138

100 евро - 2996.3998

100 польских злотых - 698.6732

10 российских рублей - 4.0772

100 швейцарских франков - 2664.6507

100 юаней - 396.5537

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.