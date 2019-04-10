Курс НБУ на 10 апреля: валюта резко подорожала

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на вторник, 9 апреля, курс доллара на уровне 26,69 грн.

На среду, 10 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,70 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 9 апреля, курс доллара вырос на 5 копеек.

Курс евро установлен на уровне 30,11 грн/€. Он увеличился на 14 копеек.

Курсы валют на 10.04.2019:

100 долларов США - 2669.6098

100 евро - 3010.5190

100 польских злотых - 702.2438

10 российских рублей - 4.1213

100 швейцарских франков - 2671.2679

100 юаней - 397.7538

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.