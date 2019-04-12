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Курс НБУ на 12 апреля: доллар и евро снова прибавили в цене

Курс НБУ на 12 апреля: доллар и евро снова прибавили в цене
08:54 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на пятницу, 12 апреля, курс доллара на уровне 26,83 грн.

На пятницу, 12 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,83 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 11 апреля, курс доллара вырос на 7 копеек.

Курс евро установлен на уровне 30,22 грн/€. Он вырос на 3 копейки.

Курсы валют на 12.04.2019:

100 долларов США - 2683.1419

100 евро - 3022.2910

100 польских злотых - 705.6482

10 российских рублей - 4.1664

100 швейцарских франков - 2673.6474

100 юаней - 399.3936

Украинцы покупают валюту больше, чем продают

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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Все по теме:

Официальный курс доллара, Официальный курс евро, Курс валют от НБУ, Официальный курс валют от НБУ, Курс валют на 12 апреля от НБУ.
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