Курс НБУ на 12 апреля: доллар и евро снова прибавили в цене

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на пятницу, 12 апреля, курс доллара на уровне 26,83 грн.

На пятницу, 12 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,83 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 11 апреля, курс доллара вырос на 7 копеек.

Курс евро установлен на уровне 30,22 грн/€. Он вырос на 3 копейки.

Курсы валют на 12.04.2019:

100 долларов США - 2683.1419

100 евро - 3022.2910

100 польских злотых - 705.6482

10 российских рублей - 4.1664

100 швейцарских франков - 2673.6474

100 юаней - 399.3936

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.