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Понедельник, 15.04.2019
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Курс валют на 15 апреля: гривня укрепилась

Курс валют на 15 апреля: гривня укрепилась
09:00 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на понедельник, 15 апреля, курс доллара на уровне 26,71 грн.

На понедельник, 15 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,71 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 12 апреля, курс доллара снизился на 12 копеек.

Курс евро установлен на уровне 30,24 грн/€. Он вырос на 2 копейки.

Курсы валют на 15.04.2019:

100 долларов США - 2671.3872

100 евро - 3024.2774

100 польских злотых - 706.6729

10 российских рублей - 4.1406

100 швейцарских франков - 2670.2079

100 юаней - 398.2509

Украинцы покупают валюту больше, чем продают

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать.

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Все по теме:

Официальный курс доллара, Официальный курс евро, Курс валют от НБУ, Официальный курс валют от НБУ, Курс валют на 15 апреля от НБУ.
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