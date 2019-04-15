Курс валют на 15 апреля: гривня укрепилась

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на понедельник, 15 апреля, курс доллара на уровне 26,71 грн.

На понедельник, 15 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,71 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 12 апреля, курс доллара снизился на 12 копеек.

Курс евро установлен на уровне 30,24 грн/€. Он вырос на 2 копейки.

Курсы валют на 15.04.2019:

100 долларов США - 2671.3872

100 евро - 3024.2774

100 польских злотых - 706.6729

10 российских рублей - 4.1406

100 швейцарских франков - 2670.2079

100 юаней - 398.2509

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать.