Курс валют на 17 апреля: как изменилась цена доллара и евро

На среду, 17 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,72 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 16 апреля, курс доллара снизился на 9 копеек.
Курс евро установлен на уровне 30,21 грн/€. Он упал на 12 копеек.
Курсы валют на 17.04.2019:
100 долларов США - 2672.2277
100 евро - 3020.9534
100 польских злотых - 706.7550
10 российских рублей - 4.1596
100 швейцарских франков - 2656.7175
100 юаней - 398.3010
Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.