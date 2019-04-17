Курс валют на 17 апреля: как изменилась цена доллара и евро

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на среду, 17 апреля, курс доллара на уровне 26,72 грн.

На среду, 17 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,72 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 16 апреля, курс доллара снизился на 9 копеек.

Курс евро установлен на уровне 30,21 грн/€. Он упал на 12 копеек.

Курсы валют на 17.04.2019:

100 долларов США - 2672.2277

100 евро - 3020.9534

100 польских злотых - 706.7550

10 российских рублей - 4.1596

100 швейцарских франков - 2656.7175

100 юаней - 398.3010

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.