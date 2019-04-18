Курс НБУ на 18 апреля: валюта подешевела

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на четверг, 18 апреля, курс доллара на уровне 26,69 грн.

На четверг, 18 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,69 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 17 апреля, курс доллара снизился на 4 копейки.

Курс евро установлен на уровне 30,16 грн/€. Он упал на 5 копеек.

Курсы валют на 18.04.2019:

100 долларов США - 2668.7575

100 евро - 3015.9629

100 польских злотых - 705.8021

10 российских рублей - 4.1735

100 швейцарских франков - 2645.5814

100 юаней - 398.9685

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.