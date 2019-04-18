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Четверг, 18.04.2019
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Курс НБУ на 18 апреля: валюта подешевела

Курс НБУ на 18 апреля: валюта подешевела
09:09 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на четверг, 18 апреля, курс доллара на уровне 26,69 грн.

На четверг, 18 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,69 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 17 апреля, курс доллара снизился на 4 копейки.

Курс евро установлен на уровне 30,16 грн/€. Он упал на 5 копеек.

Курсы валют на 18.04.2019:

100 долларов США - 2668.7575

100 евро - 3015.9629

100 польских злотых - 705.8021

10 российских рублей - 4.1735

100 швейцарских франков - 2645.5814

100 юаней - 398.9685

Украинцы покупают валюту больше, чем продают

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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Все по теме:

Официальный курс доллара, Официальный курс евро, Курс валют от НБУ, Официальный курс валют от НБУ, Курс валют на 18 апреля от НБУ.
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