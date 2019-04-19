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Пятница, 19.04.2019
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Курс валют на 19 апреля: гривна упала в цене

Курс валют на 19 апреля: гривна упала в цене
08:59 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на пятницу, 19 апреля, курс доллара на уровне 26,83 грн.

На пятницу, 19 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,83 грн/$

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 18 апреля, курс доллара вырос на 14 копеек.

Курс евро установлен на уровне 30,19грн/€. Он вырос на 4 копейки

Курсы валют на 19.04.2019:

100 долларов США - 2683,7655

100 евро - 3019,2362

100 польских злотых – 705,6598

10 российских рублей – 4,1889

100 швейцарских франков – 2652,4081

100 юаней - 400,1904

Украинцы покупают валюту больше, чем продают

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать.

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Все по теме:

Официальный курс доллара, Официальный курс евро, Курс валют от НБУ, Официальный курс валют от НБУ, Курс валют на 19 апреля от НБУ.
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