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Курс валют на 23 апреля: гривня немного укрепилась

Курс валют на 23 апреля: гривня немного укрепилась
08:44 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на вторник, 23 апреля, курс доллара на уровне 26,77 грн.

На вторник, 23 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,78 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 22 апреля, курс доллара снизился на 8 копеек.

Курс евро установлен на уровне 30,12 грн/€. Он упал на 9 копеек.

Курсы валют на 23.04.2019:

100 долларов США – 2677.5371

100 евро – 3012.2292

100 польских злотых – 704.0222

10 российских рублей – 4.1977

100 швейцарских франков – 2646.2525

100 юаней – 399.2616

Украинцы покупают валюту больше, чем продают

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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Все по теме:

Официальный курс доллара, Официальный курс евро, Курс валют от НБУ, Официальный курс валют от НБУ, Курс валют на 23 апреля от НБУ.
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