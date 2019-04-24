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Курс валют на 24 апреля: валюта резко подешевела

Курс валют на 24 апреля: валюта резко подешевела
09:29 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на среду, 24 апреля, курс доллара на уровне 26,68 грн.

На среду, 24 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,69 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 23 апреля, курс доллара снизился на 9 копеек.

Курс евро установлен на уровне 30,01 грн/€. Он упал на 11 копеек.

Курсы валют на 24.04.2019:

100 долларов США – 2668.8008

100 евро – 3001.0665

100 польских злотых – 700.1368

10 российских рублей – 4.1837

100 швейцарских франков – 2616.4486

100 юаней – 397.1924

Украинцы покупают валюту больше, чем продают

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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Все по теме:

Официальный курс доллара, Официальный курс евро, Курс валют от НБУ, Официальный курс валют от НБУ, Курс валют на 24 апреля от НБУ.
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