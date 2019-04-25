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Курс от НБУ на 25 апреля: валюта продолжает дешеветь

Курс от НБУ на 25 апреля: валюта продолжает дешеветь
08:58 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на четверг, 25 апреля, курс доллара на уровне 26,59 грн.

На четверг, 25 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 29,81 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 24 апреля, курс доллара снизился на 9 копеек.

Курс евро установлен на уровне 29,81 грн/€. Он упал на 20 копеек.

Курсы валют на 25.04.2019:

100 долларов США – 2659.4202

100 евро – 2980.9441

100 польских злотых – 694.9236

10 российских рублей – 4.1567

100 швейцарских франков – 2611.1984

100 юаней – 395.8547

Украинцы покупают валюту больше, чем продают

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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