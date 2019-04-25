Курс от НБУ на 25 апреля: валюта продолжает дешеветь

На четверг, 25 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 29,81 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 24 апреля, курс доллара снизился на 9 копеек.
Курс евро установлен на уровне 29,81 грн/€. Он упал на 20 копеек.
Курсы валют на 25.04.2019:
100 долларов США – 2659.4202
100 евро – 2980.9441
100 польских злотых – 694.9236
10 российских рублей – 4.1567
100 швейцарских франков – 2611.1984
100 юаней – 395.8547
Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.