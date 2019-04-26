Курс валют на 26 апреля: евро дешевеет, доллар дорожает

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на пятницу, 26 апреля, курс доллара на уровне 26,61 грн.

На четверг, 26 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,62 грн/$.

По сравнению с рабочим днем, 25 апреля, курс доллара вырос на 3 копейки.

Курс евро установлен на уровне 29,61 грн/€. Он упал на 20 копеек.

Курсы валют на 26.04.2019:

100 долларов США – 2661.9328

100 евро – 2960.8679

100 польских злотых – 689.3755

10 российских рублей – 4.1156

100 швейцарских франков – 2604.5636

100 юаней – 394.5351

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.