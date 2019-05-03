Курс от НБУ на 3 мая: валюта резко подорожала

Новости Бизнеса: На пятницу, 3 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

НБУ на своем официальном сайте сообщает, что 3 мая цена американского доллара составит 26 гривен 56 копеек. Это на 7 копейки дороже, чем было в предыдущий банковский день – 2 мая.

В то же время главная валюта Евросоюза также добавила в цене, однако значительно больше, чем "зеленый" – аж 29 копеек. Поэтому в пятницу за один евро придется отдать 29 гривен 78 копеек.

Курсы валют на 3.05.2019:

100 долларов США – 2655.7242

100 евро – 2977.5980

100 польских злотых – 695.7005

10 российских рублей – 4.1090

100 швейцарских франков – 2607.5821

100 юаней – 394.3421

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.