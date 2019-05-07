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Курс от НБУ на 7 мая: валюта резко подорожала

Курс от НБУ на 7 мая: валюта резко подорожала
08:59 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на вторник, 7 мая, курс доллара на уровне 26,49 грн.

На вторник, 7 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,50 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 7 мая, курс доллара вырос на две копейки.

Курс евро установлен на уровне 29,67 грн/€. Он вырос на 14 копеек.

Курсы валют на 7.05.2019:

100 долларов США – 2649.5920

100 евро – 2967.2781

100 польских злотых – 692.7713

10 российских рублей – 4.0554

100 швейцарских франков – 2602.1907

100 юаней – 391.6113

Денежная революция: какие банкноты в Украине заменят монетами

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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Все по теме:

Официальный курс доллара, Официальный курс евро, Курс валют от НБУ, Официальный курс валют от НБУ, Курс валют от НБУ на 6 мая.
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