Курс от НБУ на 7 мая: валюта резко подорожала

На вторник, 7 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,50 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 7 мая, курс доллара вырос на две копейки.
Курс евро установлен на уровне 29,67 грн/€. Он вырос на 14 копеек.
Курсы валют на 7.05.2019:
100 долларов США – 2649.5920
100 евро – 2967.2781
100 польских злотых – 692.7713
10 российских рублей – 4.0554
100 швейцарских франков – 2602.1907
100 юаней – 391.6113
Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.