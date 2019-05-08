Украинцы стали больше покупать валюты

Новости Бизнеса: Показатель продажи валюты населением через банки с начала года остается выше покупки.

Украинцы в апреле купили через банковскую систему 1,205 миллиарда долларов, или на 115,4 миллиона долларов больше наличной иностранной валюты, чем продали.

Согласно данным на сайте Национального банка Украины, покупка валюты населением через банки превысила ее продажу второй месяц подряд – после превышения на 77,3 миллиона долларов в марте.

В то же время, показатель продажи валюты населением через банки с начала года - за январь-апрель - остается выше покупки на 46,2 миллиона долларов.

Напомним, Национальный банк Украины ослабил очередные ограничения на валютном рынке для бизнеса, повысив лимит на репатриацию дивидендов до 12 миллионов евро в месяц с 7 миллионов евро, установленных в настоящее время.