Курс от НБУ на 20 мая: евро подешевел, доллар стабилен

Новости Бизнеса: На 20 мая Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

На понедельник, 20 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,37 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 17 мая, курс доллара вырос на 3 копейки.

Курс евро установлен на уровне 29,46 грн/€. Он упал на 5 копеек.

Курсы валют на 20.05.2019:

100 долларов США — 2636.8202

100 евро — 2945.8555

100 польских злотых — 684.5891

10 российских рублей — 4.0797

100 швейцарских франков — 2610.8797

100 юаней — 381.3652

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.