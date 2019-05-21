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Курс от НБУ на 21 мая: валюта подешевела

Курс от НБУ на 21 мая: валюта подешевела
09:34 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на вторник, 21 мая, курс доллара на уровне 26,20 грн.

На вторник, 21 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,20 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 20 мая, курс доллара снизился на 17 копеек.

Курс евро установлен на уровне 29,26 грн/€. Он упал на 18 копеек.

Курсы валют на 21.05.2019:

100 долларов США — 2620.2895

100 евро — 2926.0773

100 польских злотых — 680.9899

10 российских рублей — 4.0632

100 швейцарских франков — 2597.9555

100 юаней — 378.8881

Денежная революция: какие банкноты в Украине заменят монетами

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Рубль, Курс валют, Фунт стерлингов, Курсы валют, Курс валют НБУ на 21 мая.
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