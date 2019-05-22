Курс от НБУ на 22 мая: валюта продолжает дешеветь

На среду, 22 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,11 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 21 мая, курс доллара снизился на 9 копеек.
Курс евро установлен на уровне 29,14 грн/€. Он упал на 12 копеек.
Курсы валют на 22.05.2019:
100 долларов США — 2611.2451
100 евро — 2914.4107
100 польских злотых — 676.8255
10 российских рублей — 4.0461
100 швейцарских франков — 2585.0724
100 юаней — 378.0972
Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.