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Курс от НБУ на 22 мая: валюта продолжает дешеветь

Курс от НБУ на 22 мая: валюта продолжает дешеветь
08:45 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на среду, 22 мая, курс доллара на уровне 26,110 грн

На среду, 22 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,11 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 21 мая, курс доллара снизился на 9 копеек.

Курс евро установлен на уровне 29,14 грн/€. Он упал на 12 копеек.

Курсы валют на 22.05.2019:

100 долларов США — 2611.2451

100 евро — 2914.4107

100 польских злотых — 676.8255

10 российских рублей — 4.0461

100 швейцарских франков — 2585.0724

100 юаней — 378.0972

Денежная революция: какие банкноты в Украине заменят монетами

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Рубль, Курс валют, Фунт стерлингов, Курсы валют, Курс валют НБУ на 22 мая.
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