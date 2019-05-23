Курс от НБУ на 23 мая: доллар и евро дорожают

Новости Бизнеса: На четверг, 23 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

На четверг, 23 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,30 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 22 мая, курс доллара вырос на 19 копеек.

Курс евро установлен на уровне 29,38 грн/€. Он вырос на 24 копейки.

Курсы валют на 23.05.2019:

100 долларов США — 2630.4698

100 евро — 2938.4978

100 польских злотых — 682.7682

10 российских рублей — 4.0836

100 швейцарских франков — 2611.5338

100 юаней — 381.0886

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.