Курс НБУ на 24 мая: доллар прибавил в цене, евро подешевел

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на пятницу, 24 мая, курс доллара на уровне 26,33 грн.

На пятницу, 24 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,34 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 23 мая, курс доллара вырос на 3 копейки.

Курс евро установлен на уровне 29,34 грн/€. Он снизился на 5 копеек.

Курсы валют на 24.05.2019:

100 долларов США — 2633.5723

100 евро — 2933.5362

100 польских злотых — 681.2038

10 российских рублей — 4.0836

100 швейцарских франков — 2613.6281

100 юаней — 380.6920

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.