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Курс валют НБУ на 25 мая: гривна удерживает позиции

Курс валют НБУ на 25 мая: гривна удерживает позиции
07:42 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Официальные курсы валют Нацбанка Украины по состоянию на субботу, 25 мая.

На 25 мая 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,33 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 мая установлены на таком уровне:

  • 26.335723 за доллар;
  • 29.335362 грн за евро;
  • 0.408360 грн за российский рубль;
  • 33.297800 грн за фунт стерлингов. 

По сравнению с 24 мая курс валют не изменился.

Денежная революция: какие банкноты в Украине заменят монетами

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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НБУ, Нацбанк, Курс гривны, Курс валют.
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