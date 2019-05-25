Курс валют НБУ на 25 мая: гривна удерживает позиции

Новости Бизнеса: Официальные курсы валют Нацбанка Украины по состоянию на субботу, 25 мая.

На 25 мая 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,33 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 25 мая установлены на таком уровне:

26.335723 за доллар;

29.335362 грн за евро;

0.408360 грн за российский рубль;

33.297800 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 24 мая курс валют не изменился.

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.