Скачать
Понедельник, 27.05.2019
В штабе ООС сообщили об относительном затишье на Донбассе
В штабе ООС сообщили об относительном затишье на Донбассе
Итоги 26 мая: День Киева, инцидент с "мостом Кличко" и выборы в Европарламент
Итоги 26 мая: День Киева, инцидент с "мостом Кличко" и выборы в Европарламент
Матч легенд: Бавария и МЮ провели звездную встречу (Видео)
Матч легенд: Бавария и МЮ провели звездную встречу (Видео)
Приметы и обряды на 27 мая – День Сидора-Огуречника
Приметы и обряды на 27 мая – День Сидора-Огуречника

Курсы Нацбанка на 27 мая: валюта дорожает

Курсы Нацбанка на 27 мая: валюта дорожает
09:03 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Национальный банк на понедельник, 27 мая, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,47 грн/долл., к евро – на уровне 29,62 грн/евро.

На понедельник, 27 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,47 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 24 мая, курс доллара вырос на 14 копеек.

Курс евро установлен на уровне 29,62 грн/€. Он снизился на 28 копеек.

Курсы валют на 27.05.2019:

100 долларов США — 2647.4780

100 евро — 2961.7336

100 польских злотых — 689.1920

10 российских рублей — 4.0976

100 швейцарских франков — 2640.8682

100 юаней — 383.6144

Денежная революция: какие банкноты в Украине заменят монетами

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Рубль, Курс валют, Фунт стерлингов, Курсы валют, Курс валют НБУ на 27 мая.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гройсман о политике Порошенко: Я считаю, что мы просто разные
02 Динамо вырвало победу у Львова на последних минутах
03 Военные дипломаты ОБСЕ в зоне ООС получили доказательств присутствия РФ
04 Гройсман в Раде будет настаивать на принятии своей отставки
05 Мамина красотка: Елена Кравец показала подросшую дочь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Взрыв грузовика в Ираке: 5 человек погибли еще 8 ранены
Взрыв грузовика в Ираке: 5 человек погибли еще 8 ранены
Трамп встретился с императором Японии
Трамп встретился с императором Японии
Курсы Нацбанка на 27 мая: валюта дорожает
Курсы Нацбанка на 27 мая: валюта дорожает
Рецепт дня: отбивные котлеты по-итальянски
Рецепт дня: отбивные котлеты по-итальянски
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь