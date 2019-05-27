Курсы Нацбанка на 27 мая: валюта дорожает

Новости Бизнеса: Национальный банк на понедельник, 27 мая, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,47 грн/долл., к евро – на уровне 29,62 грн/евро.

На понедельник, 27 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,47 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 24 мая, курс доллара вырос на 14 копеек.

Курс евро установлен на уровне 29,62 грн/€. Он снизился на 28 копеек.

Курсы валют на 27.05.2019:

100 долларов США — 2647.4780

100 евро — 2961.7336

100 польских злотых — 689.1920

10 российских рублей — 4.0976

100 швейцарских франков — 2640.8682

100 юаней — 383.6144

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.