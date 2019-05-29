Курс валют на 29 мая: доллар и евро снова выросли

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на среду, 29 мая, курс доллара на уровне 26,40 грн.

На среду, 29 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,41 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 28 мая, курс доллара вырос на 8 копеек.

Курс евро установлен на уровне 29,55 грн/€. Он вырос на 7 копеек.

Курсы валют на 29.05.2019:

100 долларов США — 2640.6167

100 евро — 2955.3782

100 польских злотых — 688.0814

10 российских рублей — 4.0915

100 швейцарских франков — 2626.0691

100 юаней — 382.1033

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.