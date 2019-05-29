Курс валют на 29 мая: доллар и евро снова выросли

На среду, 29 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,41 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 28 мая, курс доллара вырос на 8 копеек.
Курс евро установлен на уровне 29,55 грн/€. Он вырос на 7 копеек.
Курсы валют на 29.05.2019:
100 долларов США — 2640.6167
100 евро — 2955.3782
100 польских злотых — 688.0814
10 российских рублей — 4.0915
100 швейцарских франков — 2626.0691
100 юаней — 382.1033
Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.