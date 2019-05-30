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Курс валют на 30 мая: доллар и евро выросли в цене

Курс валют на 30 мая: доллар и евро выросли в цене
09:17 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил на четверг, 30 мая, курс доллара на уровне 26,68 грн.

На четверг, 30 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,68 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 29 мая, курс доллара вырос на 28 копеек.

Курс евро установлен на уровне 29,77 грн/€. Он вырос на 21 копейку.

Курсы валют на 30.05.2019:

100 долларов США — 2668.3376

100 евро — 2976.7974

100 польских злотых — 692.3107

10 российских рублей — 4.1109

100 швейцарских франков — 2653.8267

100 юаней — 386.1908

Денежная революция: какие банкноты в Украине заменят монетами

Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Рубль, Курс валют, Фунт стерлингов, Курсы валют, Курс валют НБУ на 30 мая.
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