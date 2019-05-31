Курс валют на 31 мая: гривня продолжает дешеветь

На пятницу, 31 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,87 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 30 мая, курс доллара вырос на 19 копеек.
Курс евро установлен на уровне 29,92 грн/€. Он вырос на 15 копеек.
Курсы валют на 31.05.2019:
100 долларов США — 2687.2573
100 евро — 2991.9923
100 польских злотых — 697.6455
10 российских рублей — 4.1305
100 швейцарских франков — 2664.7598
100 юаней — 389.0605
Напомним, в Украине с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила валютно-обменных операций, а именно о проведении обмена валют через платежные устройства. В частности, регулятор предоставляет возможность банкам и финансовым учреждениям проводить валютно-обменные операции через платежные устройства. После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств.