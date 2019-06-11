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Гройсман о выплате долгов: Украина не будет "сжигать" резервы

Гройсман о выплате долгов: Украина не будет "сжигать" резервы
13:11 Сегодня Телеграф Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина выполнила все финансовые обязательства за первое полугодие, хотя долг - тяжелое бремя для страны.

Украина добросовестно выполняет свои финансовые обязательства, несмотря на то, что долг - это тяжелое бремя для страны. Об этом в эфире телеканала "Вита" (Винница) сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

"За первое полугодие мы выполнили все обязательства, которые были перед Украиной. Общий объем выплат, которые необходимо осуществить в этом году - около 417 млрд грн. Представьте, что мы могли бы сделать за эти деньги! Но кризиса (неплатежей - ред.) допустить нельзя. Мы выполняем те обязательства, которые не мы на себя брали", - заявил Гройсман.

По его словам, в финансовой системе Украины есть запас прочности.

"Мы 20 млрд долл. зотоловалютных резервов. Ситуация стабильная. Но сжигать резервы - это исключено", - отметил Гройсман.

Напомним, первый пиковый долговой месяц - май с 2,6 млрд долл. погашения и обслуживания внутренних и внешних обязательств пройден спокойно, при этом все остальные платежи сделаны в плановом режиме.  Украине в июне-августе 2019 года нужно будет погасить внешних долгов на сумму 1,8 млрд долл., в сентябре - 1,7 млрд долл. Плюс к этому - ожидаемый в июле-августе выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ, которые они покупали в январе-апреле, примерно на эквивалент 1 млрд долл., с последующей конвертацией полученных денег в валюту.

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Все по теме:

Экономика Украины, Владимир Гройсман, финансовые обязательства, Выплата долга.
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