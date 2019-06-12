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Среда, 12.06.2019
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Курс валют от НБУ на 12 июня: гривня продолжает укрепляться

Курс валют от НБУ на 12 июня: гривня продолжает укрепляться
10:37 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: По состоянию на среду, 12 июня, официальный курс гривни вырос на 8 копеек и составляет 26,2989 грн за доллар.

Национальный банк Украины на среду, 12 июня, усилил официальный курс гривни на 8 копеек - до 26,2989 грн за доллар против 26,3750 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,2989 грн за доллар против 26,3750 грн за доллар во вторник, курс гривни к евро установлен на уровне 29,7704 грн против 29,8064 грн накануне.

Напомним, в НБУ считают, что Украине необходимо продолжать выполнять обязательства по текущей программе с Международным валютным фондом и начать переговоры о новой программе уже в этом году. Представители ЕБРР выразили поддержку политике гибкого курсообразования и режиму инфляционного таргетирования, которых придерживается Национальный банк, а также отметили необходимость сохранения независимости регулятора.

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Все по теме:

Официальный курс гривни, Официальный курс доллара, Официальный курс евро, Официальный курс валют от НБУ, Курс валют от НБУ на 12 июня.
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