Курс валют от НБУ на 12 июня: гривня продолжает укрепляться

Новости Бизнеса: По состоянию на среду, 12 июня, официальный курс гривни вырос на 8 копеек и составляет 26,2989 грн за доллар.

Национальный банк Украины на среду, 12 июня, усилил официальный курс гривни на 8 копеек - до 26,2989 грн за доллар против 26,3750 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,2989 грн за доллар против 26,3750 грн за доллар во вторник, курс гривни к евро установлен на уровне 29,7704 грн против 29,8064 грн накануне.

Напомним, в НБУ считают, что Украине необходимо продолжать выполнять обязательства по текущей программе с Международным валютным фондом и начать переговоры о новой программе уже в этом году. Представители ЕБРР выразили поддержку политике гибкого курсообразования и режиму инфляционного таргетирования, которых придерживается Национальный банк, а также отметили необходимость сохранения независимости регулятора.