Официальный курс валют от НБУ на 13 июня: курс гривни понизился

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины на четверг, 13 июня, понизил официальный курс гривни на 10 копеек - до 26,4019 грн за доллар.

Национальный банк Украины на четверг, 13 июня 2019 года, снизил официальный курс гривни на 10 копеек - до 26,4019 грн за доллар против 26,2989 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 26,4019 грн за доллар против 26,2989 грн за доллар в среду, курс гривни к евро установлен на уровне 29,8949 грн против 29,7704 грн накануне.

Напомним, в НБУ считают, что Украине необходимо продолжать выполнять обязательства по текущей программе с Международным валютным фондом и начать переговоры о новой программе уже в этом году. Представители ЕБРР выразили поддержку политике гибкого курсообразования и режиму инфляционного таргетирования, которых придерживается Национальный банк, а также отметили необходимость сохранения независимости регулятора.