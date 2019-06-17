Курс достиг годового максимума: Bitcoin торгуется выше $9000

Новости Бизнеса: Курс Bitcoin достиг максимума за последние 13 месяцев.

Среднерыночная цена криптовалюты Bitcoin 16 июня установила новый максимум - 9 381 доллар.

Об этом свидетельствуют данные Coin Desk.

"Цена Bitcoin установила рекорд за последние 13 месяцев, достигнув отметки 9 300 долларов в воскресенье", - говорится в сообщении.

Как сообщает портал, максимальная стоимость криптовалюты 9 381 доллар - самый высокий показатель с 10 мая 2018 года.

Как сообщалось ранее, в феврале Bitcoin официально установила исторический рекорд по самому продолжительному периоду снижения цены за 10 лет своего существования.