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Понедельник, 17.06.2019
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Курс достиг годового максимума: Bitcoin торгуется выше $9000

Курс достиг годового максимума: Bitcoin торгуется выше $9000
15:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Курс Bitcoin достиг максимума за последние 13 месяцев.

Среднерыночная цена криптовалюты Bitcoin 16 июня установила новый максимум - 9 381 доллар.

Об этом свидетельствуют данные Coin Desk.

"Цена Bitcoin установила рекорд за последние 13 месяцев, достигнув отметки 9 300 долларов в воскресенье", - говорится в сообщении.

Как сообщает портал, максимальная стоимость криптовалюты 9 381 доллар - самый высокий показатель с 10 мая 2018 года.

Курс валют от НБУ на 17 июня: какой официальный курс гривны

Как сообщалось ранее, в феврале Bitcoin официально установила исторический рекорд по самому продолжительному периоду снижения цены за 10 лет своего существования.

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Bitcoin, Трейдинг, Криптовалюты.
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