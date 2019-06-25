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ПФУ выполнил план по выплате пенсий и субсидий за июнь

ПФУ выполнил план по выплате пенсий и субсидий за июнь
18:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий за июнь и жилищных субсидий за май.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 25 июня согласно утвержденному графику завершил финансирование пенсионных выплат за июнь и жилищных субсидий за май.

Об этом сообщается на сайте ПФУ.

Согласно сообщению, в июне на выплату пенсий направлено 33,94 млрд грн, на выплату жилищных субсидий - 97,6 млн грн.

Также сообщается, что финансирование пенсий за июль и жилищных субсидий за июнь начнется 2 июля.

Как сообщалось, Пенсионный фонд Украины 24 мая завершил финансирование пенсионных выплат за май и жилищных субсидий за апрель. В общей сложности в мае на выплату пенсий было направлено 33,83 млрд грн, на выплату жилищных субсидий – 1,82 млрд грн.

Напомним, в Пенсионном фонде сообщили, что показатель средней заработной платы для исчисления пенсии установлен на уровне 8 664 гривен 25 копеек.

Ранее сообщалось, общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-мае 2019 года составила 842 млн грн, что на 52%, или на 288,3 млн грн, выше показателя января-мая 2018 года.

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ПФУ, Пенсионный фонд, Пенсии, Субсидия, Субсидии.
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