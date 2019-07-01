Скачать
Понедельник, 01.07.2019
Итоги 30 июня: "Sea Breeze-2019", Украина третья на Европейских играх, назначение топ-чиновников ЕС, встреча Трампа и Ким Чен Ына
Итоги 30 июня: "Sea Breeze-2019", Украина третья на Европейских играх, назначение топ-чиновников ЕС, встреча Трампа и Ким Чен Ына
Погода на 2 июля: большую часть Украины накроют дожди с грозами
Погода на 2 июля: большую часть Украины накроют дожди с грозами
Тренер Гассиева оценил перспективы Усика в хэвивейте
Тренер Гассиева оценил перспективы Усика в хэвивейте
Приметы и обряды на 1 июля - Ярилин день
Приметы и обряды на 1 июля - Ярилин день

Официальный курс валют от НБУ на 1 июля: гривна держится на уровне 26,18

Официальный курс валют от НБУ на 1 июля: гривна держится на уровне 26,18
08:41 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Согласно официальному курсу валют, гривна по отношению к доллару укрепилась на 1 копейку.

Национальный банк Украины на понедельник, 1 июля 2019 года, установил официальный курс гривни на уровне 26.1779 грн за доллар против 26.1663 грн за доллар в воскресенье. Такие данные приведены на сайте НБУ.

Курс гривны к евро установлен на уровне 29.7643 грн против 29.7302 грн накануне.

Основные курсы валют на 1 июля установлены на таком уровне:

  • 26.177939 грн за доллар;
  • 29.764317 грн за евро;
  • 0.415220 за российский рубль;
  • 33.282995 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 30 июня курс всех валют, кроме российского рубля, вырос.

Глава МВФ: Глобальная экономика попала в полосу неудач

Напомним, Национальный банк Украины выведет из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. Помимо этого, НБУ будет постепенно выводить из оборота монету номиналом 25 коп, однако пока она останется платежным средством. Также, Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривен

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Официальный курс гривни, Официальный курс доллара, Официальный курс евро, Официальный курс валют от НБУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Xiaomi ищет пользователей для тестирования Android Q
02 Вакарчук считает, что пленных моряков нельзя возвращать на родину как преступников
03 Дерзкий образ: Настя Каменских решила кардинально сменить имидж
04 Порошенко: Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики
05 Обновление Samsung Galaxy A50: что нового
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Трамп разрешил продавать продукцию Huawei в США
Трамп разрешил продавать продукцию Huawei в США
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
СМИ: Макрон приедет в Москву на 9 мая
СМИ: Макрон приедет в Москву на 9 мая
Рецепт дня: запеканка из кабачков с плавленым сыром
Рецепт дня: запеканка из кабачков с плавленым сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь