Официальный курс валют от НБУ на 1 июля: гривна держится на уровне 26,18

Новости Бизнеса: Согласно официальному курсу валют, гривна по отношению к доллару укрепилась на 1 копейку.

Национальный банк Украины на понедельник, 1 июля 2019 года, установил официальный курс гривни на уровне 26.1779 грн за доллар против 26.1663 грн за доллар в воскресенье. Такие данные приведены на сайте НБУ.

Курс гривны к евро установлен на уровне 29.7643 грн против 29.7302 грн накануне.

Основные курсы валют на 1 июля установлены на таком уровне:

26.177939 грн за доллар;

29.764317 грн за евро;

0.415220 за российский рубль;

33.282995 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 30 июня курс всех валют, кроме российского рубля, вырос.

Напомним, Национальный банк Украины выведет из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 коп. Помимо этого, НБУ будет постепенно выводить из оборота монету номиналом 25 коп, однако пока она останется платежным средством. Также, Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение новую банкноту номиналом 1 тысяча гривен