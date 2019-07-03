В Минюсте рассказали о борьбе с неплательщиками алиментов

Новости Бизнеса: По алиментам в пользу миллиона детей за 25 лет было взыскано более 7,6 млрд грн.

С неплательщиков алиментов взыскали более 7,6 млрд гривен задолженности в пользу около миллиона детей. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, сообщили УНН в пресс-службе Минюста.

"25 лет в Украине многие родители, которые жили отдельно от семьи, не хотели делать этого. Мы нашли механизмы, которые заставили алиментщиков вспомнить о собственных детях. На сегодня около миллиона детей получили более 7,6 млрд гривен задолженности благодаря реализации инициативы #ЧужихДітейНеБуває", - отметил Петренко.

Он добавил, что 40 тысяч должников отработали на общественно полезных работах: подметали улицы, убирали кладбища и за счет этого погашали задолженность перед детьми.

"В отношении 128 тысяч должников действуют запреты на выезд из Украины, управление автомобилем, пользование оружием и охоту. Почти 60 тысяч неплательщиков вынуждены были заплатить штраф в размере от 20 до 50 процентов от суммы долга", - добавили в Минюсте.

Напомним, в столице из-за неуплаты алиментов у мужчины конфисковали яхту. Из-за больших долгов по выплате алиментов в Минюсте продолжают арестовывать имущество должников.