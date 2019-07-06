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Актуальные курсы валют от НБУ на 6 июля

Актуальные курсы валют от НБУ на 6 июля
09:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Официальный курс гривны установлен на уровне 25,87 грн/доллар и 29,2 грн/за евро.

На 6 июля 2019 официальный курс гривны установлен на уровне 25,87 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 6 июля установлены на таком уровне:

  • 25.870835 грн за доллар;
  • 29.202999 грн за евро;
  • 0.408050 грн за российский рубль;
  • 32.545412 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 5 июля курс всех валют не изменился.

НБУ расширил список системно-важных банков

Напомним, НБУ отменил лимит на финансирование собственных зарубежных представительств и других обособленных подразделений. Ранее перевод средств иностранным филиалам ограничивался общим лимитом для юридических лиц на инвестирование за границу 2 млн евро в год.

Общий фонд государственного бюджета Украины за январь-июнь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 6,8 млрд грн.

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НБУ, Доллар, Нацбанк, Курс гривны, Курс валют.
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