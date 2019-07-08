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Курс доллара 8 июля уверенно держится ниже 27 гривень

Курс доллара 8 июля уверенно держится ниже 27 гривень
08:34 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины на понедельник, 8 июля установил курс доллара на уровне 27,71 грн.

На 8 июля 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,71 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 8 июля установлены на таком уровне:

  • 25.711361 грн за доллар;
  • 28.950992 грн за евро;
  • 0.404370 грн за российский рубль;
  • 32.274275 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 7 июля курс всех валют упал.

НБУ расширил список системно-важных банков

Напомним, НБУ отменил лимит на финансирование собственных зарубежных представительств и других обособленных подразделений. Ранее перевод средств иностранным филиалам ограничивался общим лимитом для юридических лиц на инвестирование за границу 2 млн евро в год.

Общий фонд государственного бюджета Украины за январь-июнь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 6,8 млрд грн.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Доллар, Курс валют, Курсы валют.
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