Курс доллара 8 июля уверенно держится ниже 27 гривень

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины на понедельник, 8 июля установил курс доллара на уровне 27,71 грн.

На 8 июля 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,71 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 8 июля установлены на таком уровне:

25.711361 грн за доллар;

28.950992 грн за евро;

0.404370 грн за российский рубль;

32.274275 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 7 июля курс всех валют упал.

Напомним, НБУ отменил лимит на финансирование собственных зарубежных представительств и других обособленных подразделений. Ранее перевод средств иностранным филиалам ограничивался общим лимитом для юридических лиц на инвестирование за границу 2 млн евро в год.

Общий фонд государственного бюджета Украины за январь-июнь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 6,8 млрд грн.