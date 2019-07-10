Доходы местных бюджетов выросли почти на 20%

Новости Бизнеса: Доходы местных бюджетов в первом полугодии 2019 выросли до 129 млрд грн.

За 6 месяцев 2019 года поступления собственных доходов общего фонда местных бюджетов Украины выросли на +21,1 млрд грн (+ 19,6%) по сравнению с аналогичным периодом 2018 годом и составили 128,8 млрд грн. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на своей странице в Facebook, передает УНН.

По его словам, в I полугодие доходы местных бюджетов выросли до почти 129 млрд грн, поскольку этот показатель увеличился на 21,1 млрд грн, или на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Кроме того, по его данным, налога на доходы физических лиц поступило 77,2 млрд грн, что на 13,9 млрд грн (или на 22,0%) больше поступлений за соответствующий период прошлого года. Платы за землю — 15,6 млрд грн (или на 23,4% больше), фактические поступления единого налога — 16,2 млрд грн (на 22,8% больше). Фактические поступления налога на недвижимое имущество — 21 млрд грн, а прирост поступлений составил 32,3%.

Ранее сообщалось, общий фонд государственного бюджета Украины за январь-июнь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 6,8 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации министерства, доходы госбюджета по сравнению с прошлогодними показателями выросли на 12,9% - до 506,8 млрд грн, составив 95,7% от росписи.