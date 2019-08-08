Официальный курс валют от НБУ на 8 августа

Новости Бизнеса:Нацбанк на 8 августа установил курс гривны к доллару на уровне 25.42.

На 8 августа 2019 официальный курс гривны установлен на уровне 25,42 грн/долл.

Такие данные приведены на сайте Национального Банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 8 августа установлены на таком уровне:

25.424348 грн за доллар;

28.480355 грн за евро;

0.39058 грн за российский рубль;

30.838581 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 7 августа курс всех указанных валют уменьшился.

Напомним, в НБУ сообщили, что объем покупки населением наличной валюты в июне 2019 года превысил объем продажи на $93,7 млн, тогда как в июне и мае украинцы больше продавали валюты, чем покупали.