Официальный курс валют от НБУ на 8 августа

На 8 августа 2019 официальный курс гривны установлен на уровне 25,42 грн/долл.
Такие данные приведены на сайте Национального Банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 8 августа установлены на таком уровне:
По сравнению с 7 августа курс всех указанных валют уменьшился.
Напомним, в НБУ сообщили, что объем покупки населением наличной валюты в июне 2019 года превысил объем продажи на $93,7 млн, тогда как в июне и мае украинцы больше продавали валюты, чем покупали.