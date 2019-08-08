Скачать
Четверг, 08.08.2019
Зеленский на встрече с Варфоломеем: Я буду защищать независимость церкви
Зеленский на встрече с Варфоломеем: Я буду защищать независимость церкви
Украина в этом сезоне экспортировала 4,7 млн тонн зерна
Украина в этом сезоне экспортировала 4,7 млн тонн зерна
Лунин вошел в топ-60 лучших молодых игроков мира
Лунин вошел в топ-60 лучших молодых игроков мира
Церемония вручения кинопремии "Эмми" пройдет без ведущего
Церемония вручения кинопремии "Эмми" пройдет без ведущего

Военная прокуратура вернула более 8,5 млн грн за невыполнение заказов

Военная прокуратура вернула более 8,5 млн грн за невыполнение заказов
16:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Военная прокуратура через суд взыскала с "Житомирского бронетанкового завода" 8,5 млн грн за несвоевременное выполнение заказов.

Военная прокуратура Центрального региона через суд взыскала с ГП "Житомирский бронетанковый завод" 8,5 млн гривен, из "Спецтехноэкспорта" - 354 тыс. гривен, предает УНН со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Так, в июле 2019 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск военной прокуратуры Центрального региона Украины в интересах Министерства обороны Украины к государственному предприятию "Житомирский бронетанковый завод".

За невыполнение своевременно государственного контракта по оборонному заказу об изготовлении и поставке продукции, в пользу оборонного ведомства взыскано штрафные санкции на сумму 8,5 млн грн, указали в прокуратуре.

Также, как сообщается, из-за принципиальной позиции военной прокуратуры региона наложены санкции на дочернее предприятие ГК "Укрспецэкспорт" - Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт".

Военные прокуроры высказались против заявления Рябошапки

За срыв поставок для Минобороны парашютных систем предприятие, как отмечается, заплатит в бюджет 354 тыс. грн. Такое решение принял Хозяйственный суд Киева 7 августа 2019 года.

Напомним, заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Укрспецэкспорт, Минобороны Украины, Военная прокуратура, Житомирский бронетанковый завод.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Погода готовит сюрпризы: прогнозы синоптиков
02 Гороскоп на завтра, 8 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Запомните эти простые правила: как сделать дом визуально чистым и опрятным
04 ЕС сделал заявление в связи с убийством военных под Павлополем
05 Зеленский в Турции: Мы найдем путь, который заставит Россию уважать международное право
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кличко: Я не собираюсь сдаваться
Кличко: Я не собираюсь сдаваться
В Украине ищут кандидата на пост языкового омбудсмена
В Украине ищут кандидата на пост языкового омбудсмена
Украина планирует инвестировать в инфраструктуру 20 милиардов долларов
Украина планирует инвестировать в инфраструктуру
Кристен Риттер впервые стала мамой
Кристен Риттер впервые стала мамой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь