Военная прокуратура вернула более 8,5 млн грн за невыполнение заказов

Новости Бизнеса:Военная прокуратура через суд взыскала с "Житомирского бронетанкового завода" 8,5 млн грн за несвоевременное выполнение заказов.

Военная прокуратура Центрального региона через суд взыскала с ГП "Житомирский бронетанковый завод" 8,5 млн гривен, из "Спецтехноэкспорта" - 354 тыс. гривен, предает УНН со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Так, в июле 2019 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск военной прокуратуры Центрального региона Украины в интересах Министерства обороны Украины к государственному предприятию "Житомирский бронетанковый завод".

За невыполнение своевременно государственного контракта по оборонному заказу об изготовлении и поставке продукции, в пользу оборонного ведомства взыскано штрафные санкции на сумму 8,5 млн грн, указали в прокуратуре.

Также, как сообщается, из-за принципиальной позиции военной прокуратуры региона наложены санкции на дочернее предприятие ГК "Укрспецэкспорт" - Государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт".

За срыв поставок для Минобороны парашютных систем предприятие, как отмечается, заплатит в бюджет 354 тыс. грн. Такое решение принял Хозяйственный суд Киева 7 августа 2019 года.

Напомним, заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании в Украине военной прокуратуры и военной юстиции в целом.