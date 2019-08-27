Официальный курс валют от НБУ на 27 августа

На 27 августа 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,06 грн/долл.
Такие данные приведены на сайте Национального Банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 августа установлены на таком уровне:
- за доллар 25.062890 грн;
- за евро 27.732088 грн;
- за российский рубль 0.382030 грн;
- за фунт стерлингов 30.659113 грн;
- за белорусский рубль 12,1866 грн;
- за турецкую лиру 4.34570100 грн;
- за канадский доллар 20.05761800 грн;
- за шведский франк 25.4515 грн;
- за японские иена 0.2354 грн;
- за польский злотый 6.36787300 грн;
- за австралийский доллар 16.9443 грн;
- за датский крон 3.71948 грн;
- за норвежский крон 2.79252 грн;
- за шведскую крону 2.58936 грн;
- за чешская крона 1.07644 грн;
- за венгерский форинг 0.08439980 грн;
По сравнению с 26 августа курс всех указанных валют вырос, кроме евро, курс которого упал.
Напомним, глава Банка Англии Марк Карни предложил создать резервную валюту, ибо опора на доллар может быть слишком рискованной.