Официальный курс валют от НБУ на 27 августа

Новости Бизнеса:По сравнению с 26 августа курс всех указанных валют вырос, кроме евро, курс которого упал.

На 27 августа 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,06 грн/долл.

Такие данные приведены на сайте Национального Банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 августа установлены на таком уровне:

за доллар 25.06 2890 грн ;

за евро 27.732088 грн ;

за российский рубль 0.382030 грн ;

за фунт стерлингов 30.659113 грн ;

за белорусский рубль 12,1866 грн ;

за турецкую лиру 4.34570100 грн ;

за канадский доллар 20.05761800 грн ;

за шведский франк 25.4515 грн ;

за японские иена 0.2354 грн ;

за польский злотый 6.36787300 грн ;

за австралийский доллар 16.9443 грн ;

за датский крон 3.71948 грн ;

за норвежский крон 2.79252 грн ;

за шведскую крону 2.58936 грн ;

за чешская крона 1.07644 грн ;

за венгерский форинг 0.08439980 грн ;

По сравнению с 26 августа курс всех указанных валют вырос, кроме евро, курс которого упал.

Напомним, глава Банка Англии Марк Карни предложил создать резервную валюту, ибо опора на доллар может быть слишком рискованной.