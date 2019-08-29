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ГФС более не отвечает за реализацию налоговой политики: ГНС начала работу

ГФС более не отвечает за реализацию налоговой политики: ГНС начала работу
00:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Образованная в результате реорганизации ГФС, Налоговая Служба официально начала работу.

В Украине начала свою работу Государственная налоговая служба (ГНС).

Как сообщается на сайте нового ведомства, сегодня на Правительственном портале обнародовано распоряжение Кабинета министров от 21 августа 2019 года № 682-р о начале работы ГНС.

Согласно сообщению, Кабмин передал ГНС функции по реализации государственной налоговой политики, государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса и законодательства по другим вопросам, контроль над соблюдением которых возложен на ГНС.

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В ГНС отметили, что принятие распоряжения стало возможным после выполнения всех мероприятий по созданию Службы: проведения государственной регистрации, утверждения структуры, штатного расписания аппарата и сметы, перевода из ГФС в ГНС 30% работников на уровне центрального аппарата и территориальных органов.

"Таким образом, осуществление мероприятий по созданию ГНС и обеспечению осуществления ГНС полномочий и выполнения функций, определенных Положением о Государственной налоговой службе Украины, утвержденным постановлением КМУ от 6 марта 2019 года № 227, завершено", - информируют в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения на государственные налоговую и таможенную службы.

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8 мая 2019 года по итогам конкурсного отбора Кабмин назначил председателем Государственной налоговой службы Сергея Верланова, ранее занимавшего должность заместителя министра финансов Украины.

5 июля Кабмин назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

21 августа правительство одобрило распоряжение, согласно которому возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с ГФС на новосозданную Государственную налоговую службу, дав старт работе нового ведомства.

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ГНС, Налоги, Кабмин, ЕСВ, ГФС.
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