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Четверг, 29.08.2019
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Официальный курс валют от НБУ на 29 августа

Официальный курс валют от НБУ на 29 августа
08:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:По сравнению с 28 августа курс доллара и евро вырос, однако курс фунта стерлингов - упал. Курс рубля, в свою очередь, остался неизменным.

На 29 августа 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,22 грн/долл.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 29 августа установлены на таком уровне:

  • USD 25.221 грн;
  • EUR 27.953 грн;
  • RUB  0.379 грн;
  • GBP 30.777 грн;
  • BYN 12,128 грн;
  • TRL   5.240 грн;
  • CHF 25.711 грн;
  • CAD 18.946 грн;
  • JPY     0.238 грн;
  • PLN    6.371 грн;
  • AUD 17.012 грн;
  • DKK   3.748 грн;
  • NOK   2.792 грн;
  • SEK    2.599 грн;
  • CZK    1.081 грн;
  • HUF    0.084 грн.

По сравнению с 28 августа курс доллара и евро вырос, однако курс фунта стерлингов - упал. Курс рубля, в свою очередь, остался неизменным.

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Напомним, НБУ может изменить учетную ставку до 9% в 2020 году.

Как сообщалось ранее, НБУ увеличил покупку валюты на 32,9%.

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Валюта, Курс валют.
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