Официальный курс валют от НБУ на 29 августа

Новости Бизнеса:По сравнению с 28 августа курс доллара и евро вырос, однако курс фунта стерлингов - упал. Курс рубля, в свою очередь, остался неизменным.

На 29 августа 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,22 грн/долл.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 29 августа установлены на таком уровне:

USD 25.221 грн ;

EUR 27.953 грн ;

RUB 0.379 грн ;

GBP 30.777 грн ;

BYN 12,128 грн ;

TRL 5.240 грн ;

CHF 25.711 грн ;

CAD 18.946 грн ;

JPY 0.238 грн ;

PLN 6.371 грн ;

AUD 17.012 грн ;

DKK 3.748 грн ;

NOK 2.792 грн ;

SEK 2.599 грн ;

CZK 1.081 грн ;

HUF 0.084 грн .

По сравнению с 28 августа курс доллара и евро вырос, однако курс фунта стерлингов - упал. Курс рубля, в свою очередь, остался неизменным.

Напомним, НБУ может изменить учетную ставку до 9% в 2020 году.

Как сообщалось ранее, НБУ увеличил покупку валюты на 32,9%.