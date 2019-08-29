Официальный курс валют от НБУ на 29 августа

На 29 августа 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 25,22 грн/долл.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 29 августа установлены на таком уровне:
По сравнению с 28 августа курс доллара и евро вырос, однако курс фунта стерлингов - упал. Курс рубля, в свою очередь, остался неизменным.
Напомним, НБУ может изменить учетную ставку до 9% в 2020 году.
Как сообщалось ранее, НБУ увеличил покупку валюты на 32,9%.