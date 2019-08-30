Официальный курс валют от НБУ на 30 августа

Новости Бизнеса:По сравнению с 29 августа курс всех указанных валют вырос.

На 30 августа 2019 официальный курс гривны установлен на уровне 25,23 грн/долл.

Об этом сообщает Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 30 августа установлены на таком уровне:

USD 25,232 грн ;

EUR 27,937 грн ;

RUB 0,378 грн ;

GBP 30,859 грн ;

BYN 12.059 грн ;

TRL 5.240 грн ;

CHF 25.677 грн ;

CAD 19.006 грн ;

JPY 0.237 грн ;

PLN 6.377 грн ;

AUD 17.032 грн ;

DKK 3.746 грн ;

NOK 2.783 грн ;

SEK 2.591 грн ;

CZK 1.080 грн ;

HUF 0.084 грн .

По сравнению с 29 августа курс всех указанных валют вырос.

Напомним,Объем государственного и гарантированного государством долга Украины в январе-июле 2019 года увеличился в долларовом эквиваленте на 4,08 млрд долл., или на 5,2%, - до 82,4 млрд долл.

Как сообщалось ранее, средняя заработная плата за три года увеличилась в два раза, в декабре 2015 года она составляла 5 230 грн, а в декабре 2018 - 10 573 грн.