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Пятница, 30.08.2019
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Официальный курс валют от НБУ на 30 августа

Официальный курс валют от НБУ на 30 августа
10:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:По сравнению с 29 августа курс всех указанных валют вырос.

На 30 августа 2019 официальный курс гривны установлен на уровне 25,23 грн/долл.

Об этом сообщает Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 30 августа установлены на таком уровне:

  • USD 25,232 грн;
  • EUR 27,937 грн;
  • RUB  0,378 грн;
  • GBP 30,859 грн;
  • BYN 12.059 грн;
  • TRL    5.240 грн;
  • CHF 25.677 грн;
  • CAD 19.006 грн;
  • JPY     0.237 грн;
  • PLN    6.377 грн;
  • AUD  17.032 грн;
  • DKK   3.746 грн;
  • NOK   2.783 грн;
  • SEK    2.591 грн;
  • CZK    1.080 грн;
  • HUF    0.084 грн.

По сравнению с 29 августа курс всех указанных валют вырос.

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Напомним,Объем государственного и гарантированного государством долга Украины в январе-июле 2019 года увеличился в долларовом эквиваленте на 4,08 млрд долл., или на 5,2%, - до 82,4 млрд долл.

Как сообщалось ранее, средняя заработная плата за три года увеличилась в два раза, в декабре 2015 года она составляла 5 230 грн, а в декабре 2018 - 10 573 грн.

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НБУ, Евро, Доллар, Минфин, Курс валют.
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