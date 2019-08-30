Официальный курс валют от НБУ на 30 августа

На 30 августа 2019 официальный курс гривны установлен на уровне 25,23 грн/долл.
Об этом сообщает Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 30 августа установлены на таком уровне:
По сравнению с 29 августа курс всех указанных валют вырос.
Напомним,Объем государственного и гарантированного государством долга Украины в январе-июле 2019 года увеличился в долларовом эквиваленте на 4,08 млрд долл., или на 5,2%, - до 82,4 млрд долл.
Как сообщалось ранее, средняя заработная плата за три года увеличилась в два раза, в декабре 2015 года она составляла 5 230 грн, а в декабре 2018 - 10 573 грн.