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Первичные размещения ОВГЗ можно будет проводить на международных платформах

Первичные размещения ОВГЗ можно будет проводить на международных платформах
00:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Размещать ОВГЗ можно будет на международных платформах.

Первичные размещения облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) можно будет проводить на международных торговых платформах.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

"Национальный банк и Министерство финансов согласовали внесение изменений в Положение о порядке проведения операций, связанных с размещением облигаций внутренних государственных займов, предоставления возможности проведения аукционов на международных торговых платформах. Указанными изменениями также расширен круг участников аукционов по размещению ОВГЗ, в том числе за счет первичных дилеров, которые не являются депозитарными учреждениями", - говорится в сообщении.

Изменения утверждены постановлением правления Национального банка №144 от 10 сентября 2019 года.

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После принятия Министерством финансов решения о переходе на международную торговую платформу программный комплекс Национального банка ОВГЗ-online, который сегодня используется для первичных размещений ОВГЗ, продолжит функционирование как резервная платформа. В планах Минфина и НБУ – сконцентрировать размещение на современных IT-платформах, которые сделают возможным быстрое и удобное проведение операций по размещению ОВГЗ и в перспективе позволят расширить круг первичных дилеров благодаря привлечению иностранных участников. Это также позволит упростить процесс размещения, уменьшив документооборот между Национальным банком и Министерством финансов.

"Благодаря принятым изменениям в Положение НБУ у Министерства финансов Украины появляется возможность проводить аукционы по размещению ОВГЗ на международных электронных торговых платформах, что приблизит процесс проведения аукционов на первичном рынке международных стандартов и упростит доступ к нему для крупных международных игроков рынка капитала", – отметил заместитель Министра финансов Украины Василий Шкураков.

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В Нацбанке видят в переводе первичных размещений ОВГЗ на международные торговые платформы важный шаг для развития рынка внутренних государственных заимствований. "Национальный банк также планирует содействовать развитию вторичного рынка ОВГЗ на международных платформах, что значительно повысит транспарентность и привлекательность этого рынка для широкого круга инвесторов", – отметил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий.

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НБУ, ОВГЗ, Минфин.
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