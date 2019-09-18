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Окамото и Смолий обсудили важность независимости НБУ для стабильности Украины

Окамото и Смолий обсудили важность независимости НБУ для стабильности Украины
00:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Замглавы Минфина США Окамото и Смолий: Независимость НБУ очень важна для финансовой стабильности Украины и ее инвестиционной привлекательности.

Исполняющий обязанности заместителя министра финансов США Джеффри Окамото в ходе встречи с главой Национального банка Украины Яковом Смолием обсудили важность независимости украинского центробанка для финансовой стабильности страны и ее инвестиционной привлекательности.

"Сегодня состоялась замечательная беседа между исполняющим обязанности заместителя министра финансов США Джеффри Окамото и главой НБУ Яковом Смолием. Стороны считают, что независимость НБУ чрезвычайно важна для финансовой стабильности Украины и ее привлекательности для иностранных инвесторов", - сообщает посольство США в Киеве во вторник вечером в своем аккаунте в соцсети Твиттер.

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Ранее сообщалось, что Яков Смолий подчеркнул, что в комплексе имплементация законов о защите прав кредиторов, проведение судебной реформы и качественные реестры позволят снизить стоимость ресурсов для кредитования бизнеса и ипотечного кредитования.

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НБУ, США, Яков Смолий, Джеффри Окамото.
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