Окамото и Смолий обсудили важность независимости НБУ для стабильности Украины

Новости Бизнеса:Замглавы Минфина США Окамото и Смолий: Независимость НБУ очень важна для финансовой стабильности Украины и ее инвестиционной привлекательности.

Исполняющий обязанности заместителя министра финансов США Джеффри Окамото в ходе встречи с главой Национального банка Украины Яковом Смолием обсудили важность независимости украинского центробанка для финансовой стабильности страны и ее инвестиционной привлекательности.

"Сегодня состоялась замечательная беседа между исполняющим обязанности заместителя министра финансов США Джеффри Окамото и главой НБУ Яковом Смолием. Стороны считают, что независимость НБУ чрезвычайно важна для финансовой стабильности Украины и ее привлекательности для иностранных инвесторов", - сообщает посольство США в Киеве во вторник вечером в своем аккаунте в соцсети Твиттер.

Сьогодні відбулась чудова розмова між виконувачем обов'язків заступника глави @USTreasury Джеффрі Окамото і Главою НБУ Яковом Смолієм. Сторони вважають, що незалежність @NBUkraine надзвичайно важлива для фінансової стабільності України та її привабливості для іноземних інвесторів pic.twitter.com/da5fDXsJed — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) September 17, 2019

Ранее сообщалось, что Яков Смолий подчеркнул, что в комплексе имплементация законов о защите прав кредиторов, проведение судебной реформы и качественные реестры позволят снизить стоимость ресурсов для кредитования бизнеса и ипотечного кредитования.