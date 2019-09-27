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Курс валют 27 сентября: все валюты растут, евро - наоборот

Курс валют 27 сентября: все валюты растут, евро - наоборот
09:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 24,19 гривень за доллар.

На 27 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,19 гривень за доллар. Это на 7 копеек больше, чем было вчера.

Об этом сообщили на сайте Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 сентября установлены на таком уровне:

Курсы валют на 27 сентября

  • USD 24.19 грн за доллар;

  • EUR 26.45 грн за евро;

  • RUB 0.38 грн за российский рубль;

  • GBP 26.45 грн за фунт стерлингов.

  • PLN 6.03 грн за польский злотый;

  • BLR 11.66 грн за белорусский рубль;

  • TRY 4.27 грн за турецкую лиру.

Впервые с 18 сентября в межбанке вырос курс доллара. Но при этом он потерял около 4%  с начала месяца.

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По сравнению с 26 сентября курс всех указанных валют вырос, кроме евро, курс которого упал.

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Евро, Доллар, Курс валют, Курс доллара, Курс евро, Гривня.
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