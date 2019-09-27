Курс валют 27 сентября: все валюты растут, евро - наоборот

Новости Бизнеса:Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 24,19 гривень за доллар.

На 27 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,19 гривень за доллар. Это на 7 копеек больше, чем было вчера.

Об этом сообщили на сайте Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 сентября установлены на таком уровне:

Курсы валют на 27 сентября

USD 24.19 грн за доллар;

EUR 26.45 грн за евро;

RUB 0.38 грн за российский рубль;

GBP 26.45 грн за фунт стерлингов.

PLN 6.03 грн за польский злотый;

BLR 11.66 грн за белорусский рубль;

TRY 4.27 грн за турецкую лиру.

Впервые с 18 сентября в межбанке вырос курс доллара. Но при этом он потерял около 4% с начала месяца.

По сравнению с 26 сентября курс всех указанных валют вырос, кроме евро, курс которого упал.