Курс валют на 26 сентября: доллар бьет рекорды, гривна укрепилась

На 26 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,12 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 26 сентября установлены на таком уровне:
24.120199 грн за доллар;
26.488803 грн за евро;
0.375780 грн за российский рубль;
11,62 грн за белорусский рубль;
4,23 грн за турецкую лиру;
6,03 грн за польский злотый;
29.874140 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 25 сентября курс всех указанных валют снизился.
Напомним, бизнес при планировании бюджета на 2020 год закладывает стоимость валюты на уровне 28 грн/$1, сообщается в исследовании.
На прошлой неделе регулятор, как и предыдущие шесть недель, не продавал валюту. Национальный банк Украины на прошлой неделе – с 16 по 20 сентября – выкупил на межбанковском валютном рынке Украины 269,6 млн долл., что на 36,2% больше показателя неделей ранее.