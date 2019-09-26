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Курс валют на 26 сентября: доллар бьет рекорды, гривна укрепилась

Курс валют на 26 сентября: доллар бьет рекорды, гривна укрепилась
08:23 Сегодня Телеграф Фото: Facebook НБУ

Новости Бизнеса:Курс доллара США в четверг все ближе к пересечению отметки в 24 грн, евро держится на уровне 26,4 грн.

На 26 сентября 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 24,12 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 26 сентября установлены на таком уровне:

  • 24.120199 грн за доллар; 

  • 26.488803 грн за евро; 

  • 0.375780 грн за российский рубль; 

  • 11,62 грн за белорусский рубль;

  • 4,23 грн за турецкую лиру;

  • 6,03 грн за польский злотый;

  • 29.874140 грн за фунт стерлингов. 

По сравнению с 25 сентября курс всех указанных валют снизился.

Курс валют НБУ: валюта дешевеет, доллар упал до трехлетнего минимума

Напомним, бизнес при планировании бюджета на 2020 год закладывает стоимость валюты на уровне 28 грн/$1, сообщается в исследовании.

На прошлой неделе регулятор, как и предыдущие шесть недель, не продавал валюту. Национальный банк Украины на прошлой неделе – с 16 по 20 сентября – выкупил на межбанковском валютном рынке Украины 269,6 млн долл., что на 36,2% больше показателя неделей ранее.

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